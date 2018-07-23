Суд в греческих Салониках сегодня рассмотрит запрос России на выдачу Александра Винника

В отношении россиянина на родине расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Суд в Греции уже во второй раз рассмотрит запрос российской Генпрокуратуры на экстрадицию Винника. Кроме того, выдать россиянина требуют США и Франция. В Калифорнии ему были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Французская сторона обвиняет Винника в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Ранее греческий суд удовлетворил запрос Франции на экстрадицию, но адвокаты обвиняемого оспорили это решение.

38-летний Александр Винник был задержан в Греции около года назад по запросу США. Утверждается, что ему удалось отмыть не меньше 4 миллиардов долларов. Сам обвиняемый хочет, чтобы его выдали на родину: ранее он написал явку с повинной, признавшись в причинении ущерба на 750 миллионов рублей неустановленной группе россиян.

В мае этого года стало известно, что Винника хотели убить в греческой тюрьме. По словам источника РИА Новости, мужчину пытались отравить по заказу неизвестного человека из России.