Мария Бутина имела гораздо более широкие связи в правительственных кругах, чем было известно ранее
Как выяснилось, Бутина присутствовала на встречах между зампредом ЦБ Александром Торшиным и высокопоставленными чиновниками Федеральной Резервной системы и Минфина США.
Мария Бутина и ее шеф Александр Трошин провели две встречи в США в 2015 году — с замглавы Федеральной резервной системы США Стенли Фишером и заместителем министра Финансов США Нэйтэном Шитсом. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет об этих встречах, на них обсуждались экономические отношения России и США. Организовать их помог Центр Национальных интересов — пророссийский think tank.
Газета Вашингтон Пост назвала имя одного из российских миллиардеров, финансово поддерживавших Марию Бутину. Это генеральный директор компании Н-Транс Константин Николаев, номер 93 в российском списке Форбс. На показаниях в Сенате в апреле этого года Бутина рассказала, что Николаев финансировал ее движение «Право на оружие».
Сын Николаев Андрей был волонтером избирательной кампании Трампа, а сам Константин Николаев был замечен в Трамп Отеле в Вашингтоне во время инаугурации Трампа.
Помимо российского бизнеса, у Николаева есть инвестиции в американских компаниях, в частности, он входит в совет директоров хьюстонской Американ Этан. В этой же компании, как оказалось, есть ранее доля у экс-главы Администрации Путина Александра Волошина, о чем две недели назад написала газета Гардиан.
Комментарии9
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semen2026 23 июля 2018 | 08:17
пукинские смешарики хорошо устроились...!)))
merelymy 23 июля 2018 | 08:34
Мама мия, о, ля-ля
Дурдом на выпасе. Отдать концы.
Если твой сакрал осуществляет бег на месте, самое правильное хорошо выбрать место.
Например, место в списке Форбс.
И чуть -чуть самым краешком в совете директоров американской компании, а заодно и спикером заксобра родного местечка.
И еще немножечко шить.
seryj_wolk 23 июля 2018 | 08:17
Своих шпионок рфия действительно не бросает. Некоторое время. Но ей это вряд ли поможет. Так что, сидеть ей за счет американкого налогоплательщика придется еще долго. Бут с Ярошенко и многочисленные хакеры будут весьма рады компании.
sasass 23 июля 2018 | 08:17
Трошин умеет заваривать кашу хлеще Белана - не зря его его внедри в ЦБ ...
barsuchok 23 июля 2018 | 08:21
"В этой же компании, как оказалось, есть ранее доля у экс-главы Администрации Путина Александра Волошина." Как все запущено оказывается в российских верхах.
vlabumur 23 июля 2018 | 08:25
Сильно мафии на хвост наступили.Совсем неспроста вся шайка так возбудилась.
punyoshohlai 23 июля 2018 | 08:25
есть ранее доля у экс-главы Администрации Путина Александра Волошина
А как же патриотизм?!
ansata 23 июля 2018 | 08:32
punyoshohlai: А патриотизм для масс))
kara 23 июля 2018 | 08:31
да. чем дальше, тем понятнее, что американцы сами себя подловили.
кстати, сын ААВ учится в Америке и присутствовал на многих встречах с отцом, он оформил деятельность как иноагент?