Мария Бутина имела гораздо более широкие связи в правительственных кругах, чем было известно ранее

Как выяснилось, Бутина присутствовала на встречах между зампредом ЦБ Александром Торшиным и высокопоставленными чиновниками Федеральной Резервной системы и Минфина США.

Мария Бутина и ее шеф Александр Трошин провели две встречи в США в 2015 году — с замглавы Федеральной резервной системы США Стенли Фишером и заместителем министра Финансов США Нэйтэном Шитсом. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет об этих встречах, на них обсуждались экономические отношения России и США. Организовать их помог Центр Национальных интересов — пророссийский think tank.

Газета Вашингтон Пост назвала имя одного из российских миллиардеров, финансово поддерживавших Марию Бутину. Это генеральный директор компании Н-Транс Константин Николаев, номер 93 в российском списке Форбс. На показаниях в Сенате в апреле этого года Бутина рассказала, что Николаев финансировал ее движение «Право на оружие».

Сын Николаев Андрей был волонтером избирательной кампании Трампа, а сам Константин Николаев был замечен в Трамп Отеле в Вашингтоне во время инаугурации Трампа.

Помимо российского бизнеса, у Николаева есть инвестиции в американских компаниях, в частности, он входит в совет директоров хьюстонской Американ Этан. В этой же компании, как оказалось, есть ранее доля у экс-главы Администрации Путина Александра Волошина, о чем две недели назад написала газета Гардиан.