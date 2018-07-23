Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня посетит исправительную колонию в Ярославской области, в которой пытали заключенного

Необходимо выяснить, почему уголовное дело об избиении не появилось еще в прошлом году, когда поступили жалобы. Об этом ранее в интервью «Эху Москвы» сказал сам Федотов.

Федотов подчеркнул, что необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.