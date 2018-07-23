Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня посетит исправительную колонию в Ярославской области, в которой пытали заключенного
Необходимо выяснить, почему уголовное дело об избиении не появилось еще в прошлом году, когда поступили жалобы. Об этом ранее в интервью «Эху Москвы» сказал сам Федотов.
Федотов подчеркнул, что необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
Комментарии4
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sasass 23 июля 2018 | 08:20
Федотов тут бессилен , когда тигры съедают друг друга...
astet 23 июля 2018 | 08:22
Федотов известен
поддержкой головорезов,
можно предположить,
что он попытается пробить квартиру
для кого-нибудь из этих фашистов,
поскольку тот испытал сильные моральные страдания
во время избиения заключённого!
ed10075 23 июля 2018 | 08:27
Не Федотов туда должен ехать, а Бастрыкин, с большой командой следователей, чтобы уволить юного следака, не усмотревшего состава преступления, и воздать каждому садисту-вертухаю по заслугам.
gregor 23 июля 2018 | 08:35
Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня посетит исправительную колонию в Ярославской области, в которой пытали заключенного
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Максим Горький сказал ,после посещения ГУЛАГа .:-
"Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и стыдно (!) было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с тем, быть замечательно смелыми творцами культуры".
Менталитет незыблем .
Это он об вертухаев .