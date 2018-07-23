Арестованного сотрудника головного института Роскосмоса подозревают в передаче технологий одной из стран НАТО
В отношении 74-летнего ученого заведено дело о госизмене.
Закрытые сведения, которые Виктор Кудрявцев мог передавать спецслужбам Североатлантического альянса, касались разработки гиперзвуковых летательных аппаратов – об этом пишет <>, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, ученый свою вину не признает. В ходе разговора с членом московской Общественной наблюдательной комиссии он рассказал, что Лефортовский суд арестовал его на два месяца, причем защиту осуществлял адвокат по назначению. Спросить, какую должность занимал ученый в Центральном институте машиностроения, и чем именно там занимался, не удалось.
Как пишет <>, на фоне уголовного дела о госизмене в самое ближайшее время ЦНИИмаш может сменить статус. На объектах ракетно-космической промышленности усилят меры безопасности, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже распорядился открыть в здании Центра управления полетами свой второй кабинет.
По некоторым данным, в рамках уголовного дела о госизмене проверяется порядка двенадцати человек.
Комментарии7
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compare 23 июля 2018 | 08:10
рассказал,как создавался "эпохальный фильм"....
astet 23 июля 2018 | 08:26
compare: какие технологии
он мог передать натовцам,
если поднятая Путиным с колен Россия
до сих пор запускает ракеты,
разработанные в СССР полвека назад?!!
semen2026 23 июля 2018 | 08:12
...подозреваемый и говорит: вот я тебе какую историю расскажу вофка! прямо из ларца...!)
j_partizan 23 июля 2018 | 08:20
Переуседствуют спецслужбы и работать в отрасли будет некому.
Надо правильно организовать работу секретных предприятий, а не с "дубиной" бегать и пугать разработчиков.
Добьют ведь отрасль, дебилы.
dilevski1973 23 июля 2018 | 08:21
Наличие технологии доказывают попыткой её продажи. Мультики уже не вызывают доверия.
moskalito 23 июля 2018 | 09:18
За торговлю "воздухом" не наказывать, а награждать надо
zver777 23 июля 2018 | 09:37
"подозревают в передаче технологий одной из стран НАТО" По мнению белоленточного отребья тусующегося на этом сайте он все сделал правильно. Ведь любой даже потенциальный враг России для них как родной.