Арестованного сотрудника головного института Роскосмоса подозревают в передаче технологий одной из стран НАТО

В отношении 74-летнего ученого заведено дело о госизмене.

Закрытые сведения, которые Виктор Кудрявцев мог передавать спецслужбам Североатлантического альянса, касались разработки гиперзвуковых летательных аппаратов – об этом пишет <>, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, ученый свою вину не признает. В ходе разговора с членом московской Общественной наблюдательной комиссии он рассказал, что Лефортовский суд арестовал его на два месяца, причем защиту осуществлял адвокат по назначению. Спросить, какую должность занимал ученый в Центральном институте машиностроения, и чем именно там занимался, не удалось.

Как пишет <>, на фоне уголовного дела о госизмене в самое ближайшее время ЦНИИмаш может сменить статус. На объектах ракетно-космической промышленности усилят меры безопасности, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже распорядился открыть в здании Центра управления полетами свой второй кабинет.

По некоторым данным, в рамках уголовного дела о госизмене проверяется порядка двенадцати человек.