В Москве сегодня пройдут еще три суда над участниками группы Pussy Riot
В Москве сегодня пройдут еще три суда над участниками группы Pussy Riot. 15 июля они выбежали в полицейской форме на поле в Лужниках во время финального матча ЧМ по футболу. На этот раз Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову обвиняют в незаконном ношении форменной одежды. Девушкам грозят штрафы от 1 до 1,5 тыс. рублей. 25 июля аналогичное заседание пройдёт в отношении Петра Верзилова.
Ранее за грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях все четверо получили по 15 суток ареста. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на эти решения.
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