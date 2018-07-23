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07:45, 23 июля 2018

Мужчина, управлявший перевернувшейся под Астраханью лодкой с детьми, задержан

Мужчина, управлявший перевернувшейся под Астраханью лодкой с детьми, задержан. Как сообщили «Интерфакс» в региональном управлении СК, он был под воздействием наркотиков. По версии следствия, накануне вечером местный житель 1991 года рождения катал на реке Бузан девятерых детей. Лодка оказалась перегруженной и перевернулась. Трое детей утонули.

Остальных потерпевших удалось спасти. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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ostapbey 23 июля 2018 | 08:02

Вот жеж..с Афгана осталась наркота??
Или пригожинские доставили вместо клея даже?

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