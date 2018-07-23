В ярославской колонии, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 человек. Об этом «Эху» сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По его словам, все отстраненные сотрудники — местные жители.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного. Десятиминутный ролик был записан видеорегистратором, которые обязаны носить сотрудники ФСИН.