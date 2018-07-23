Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО
Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 74-летний Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене.
Комментарии4
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patrikk_1 23 июля 2018 | 07:51
Ранее сообщалось, что 74-летний Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене...
Вот же урод. Интересно он за деньги "работал" или только из ненависти к русскому народу?
vasyakirin 23 июля 2018 | 08:00
patrikk_1: Внедренный с рождения хохол?
nslonik 23 июля 2018 | 08:02
то ли печалится и исходить ватным гневом, что нашёлся предатель нашей сверхдержавной православной империи, то ли смеяться и апплодировать за то, что так шустро слили на запад технологии этих ракет, за счёт которых так старательно понтовался и толкал пропаганду один ботексный карликовый вождь.
zolingen 23 июля 2018 | 08:02
Становится понятным почему путинских мультиков никто не боится