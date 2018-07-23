Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 74-летний Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене.