Посол США в России Джон Хантсман не будет подавать в отставку
Посол США в России Джон Хантсман не будет подавать в отставку. Уйти с должности после саммита в Хельсинки его призывал американский журналист Роберт Герке. Как пояснил Хантсман в статье для «Солт-Лейк трибюн», он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему остаться на посту посла в Москве.
Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными» — сказал Хантсман.
Комментарии3
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andre_klimov 23 июля 2018 | 07:42
"Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными"
Здравомысленно и неполиткорректно. Это обнадёживает. А то уж было впечатление, что тотальное безумие начинает побеждать, особенно с избранием Обамы.
Именно такие парни и сделают Америку "great again".
zmeelov_1 23 июля 2018 | 07:53
andre_klimov: Мда уж...
j_partizan 23 июля 2018 | 07:55
Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США.
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У сыновей, возможно, всякие "нештячки" по службе, пока отец посол.