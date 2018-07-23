Ведущий «Фокс ньюс» Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным отправился в Россию
Ведущий «Фокс ньюс» Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным отправился в Россию. В интервью Нью-Йорк таймс" он сказал, что вместе с женой посетил Москву и Санкт-Петербург. «Я почти не колебался», — заявил 70-летний ветеран американского телевидения. По словам ведущего, на улицах обоих российских столиц его узнавали в лицо, благодаря трансляции интервью по российскому телевидению. Уоллес утверждает, что добивался этого интервью несколько месяцев.
«Добро» из Кремля поступило после официального объявления о саммите Россия — США в Хельсинки. Единственное условие российской стороны заключалось в том, что «Фокс ньюс» должен был показать интервью в эфире целиком.
Комментарии2
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semen2026 23 июля 2018 | 07:36
пукинские смешарики: ...надо у него телефон отжать...конечно пусть приезжает!)))
andre_klimov 23 июля 2018 | 07:49
"По словам ведущего, на улицах обоих российских столиц его узнавали в лицо, благодаря трансляции интервью по российскому телевидению"
Сразу вспомнилось: "Пощёчина королю Франции?! Ах, мечта всей моей жизни!...." (С)
Всё-таки уважение к более честным и смелым, сделавшим то, о чём другие только думали - ещё никуда не исчезло. А Путина в этом интервью просто "раздели" на весь мир.