Дональд Трамп снова назвал выдумкой историю о вмешательстве России в выборы
Дональд Трамп снова назвал выдумкой историю о вмешательстве России в выборы. У себя в Твиттере президент США пишет: «Выходит, Барак Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари Клинтон!».
Комментарии9
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ka_mate 23 июля 2018 | 07:38
Дурачок.
vedma2017 23 июля 2018 | 07:40
Ох=х=х...!
"Халва, халва ...."
"...жуликоватая..." - Трамп забыл, как кидал своих партнеров, объявляя себя "банкротом" ?? И ведь - не раз.
rips4 23 июля 2018 | 07:42
Какой он однако непостоянный...))
lavrentiy79 23 июля 2018 | 07:45
Давай, белобрысый!!! Мочи старушко и "загорелого"!
compare 23 июля 2018 | 07:55
пора Америке освободиться от этого "груза" макарон...
plidurok Андрей Филимонов 23 июля 2018 | 08:00
Так вот о чем просил Трампа на закрытой встрече Путин
sparky 23 июля 2018 | 08:03
Трамп все еще не может до конца поверить, что он - президент США.
Именно поэтому он до сих пор воюет с Клинтон и даже с Обамой.
Наверное, ему порой ночами кажется, что придут и скажут: Дональд, произошла ошибка в подчетах, мы наконец выяснили, что победил не ты.
zolingen 23 июля 2018 | 08:05
С каждой такой выходкой все более убеждаюсь, что вмешательство действительно было
sedoi63 23 июля 2018 | 08:06
Похоже Путин сильно запугал на встрече один на один в Хельсинки старика Трампа компроматом, связанным с "выборами" последнего на должность президента? Похоже рыжий клоун-шоумен основательно подсел на "крючок" и ходит по-краю импичмента? В любом случае полная ясность наступит в ноябре этого года, когда пройдут выборы в Сенат США.