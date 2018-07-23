В Ростове-на-Дону начнется суд над украинцем Павлом Грибом
В Ростове-на-Дону начнется суд над украинцем Павлом Грибом. Российские власти подозревают его в содействии терроризму.
По версии следствия, 19-летний Павел Гриб призывал школьницу из Сочи заложить самодельное взрывное устройство на выпускной линейке. Эту идею он якобы озвучил во время переписки с девушкой через интернет. Украинец и россиянка общались на протяжении всей весны прошлого года, и наконец, договорились встретиться на «нейтральной территории» — в белорусском Гомеле. В конце августа Гриб выехал на встречу, после чего пропал. Его родители утверждают, что сына похитили сотрудники ФСБ.
Как пишет «Новая газета» нашелся он только через две недели – в одном из СИЗО Краснодара. Позже девушка, с которой встречался Гриб, в интервью «Еврорадио» рассказала, что ФСБ вынудило ее пойти на это свидание, а взамен пообещало закрыть похожее дело о терроризме в ее отношении. Она утверждает, что сама отговаривала Гриба от встречи, и он знал на какой риск идет.
Имя Павла Гриба упоминается в списке 23 украинцев, которых Москва может обменять на такое же количество заключенных на Украине россиян.
Комментарии5
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patrikk_1 23 июля 2018 | 07:45
По версии следствия, 19-летний Павел Гриб призывал школьницу из Сочи заложить самодельное взрывное устройство на выпускной линейке...
Пожизненное ублюдку, посадите его в ярославскую колонию ИК-1, чтобы его там били до конца жизни.
alexey65 23 июля 2018 | 07:46
Для поимки одного дурня, ляпнувшего языком не в попад, целую операцию разработали.
Интересно, ВКС задействовали?
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 07:46
перенятая у арабских террористов бандитская тактика - взять заложников для обмена на своих бандитов, взятых с поличным
rips4 23 июля 2018 | 07:59
archibald_dandy_esquire: ну да, зря это хахлы берут заложников, что бы менять их на пойманых с поличным укро террористов!
semen2026 23 июля 2018 | 08:03
и этим пукинским смешарикам из конторы на площади ещё и деньги приличные платят!)))