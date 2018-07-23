В Ростове-на-Дону начнется суд над украинцем Павлом Грибом. Российские власти подозревают его в содействии терроризму.

По версии следствия, 19-летний Павел Гриб призывал школьницу из Сочи заложить самодельное взрывное устройство на выпускной линейке. Эту идею он якобы озвучил во время переписки с девушкой через интернет. Украинец и россиянка общались на протяжении всей весны прошлого года, и наконец, договорились встретиться на «нейтральной территории» — в белорусском Гомеле. В конце августа Гриб выехал на встречу, после чего пропал. Его родители утверждают, что сына похитили сотрудники ФСБ.

Как пишет «Новая газета» нашелся он только через две недели – в одном из СИЗО Краснодара. Позже девушка, с которой встречался Гриб, в интервью «Еврорадио» рассказала, что ФСБ вынудило ее пойти на это свидание, а взамен пообещало закрыть похожее дело о терроризме в ее отношении. Она утверждает, что сама отговаривала Гриба от встречи, и он знал на какой риск идет.

Имя Павла Гриба упоминается в списке 23 украинцев, которых Москва может обменять на такое же количество заключенных на Украине россиян.