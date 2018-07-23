В ярославской колонии, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 человек
Об этом «Эху» сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По его словам, все отстраненные сотрудники — местные жители.
Ранее «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного. Десятиминутный ролик был записан видеорегистратором, которые обязаны носить сотрудники ФСИН.
Комментарии3
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xrmosom 23 июля 2018 | 07:37
очередь на работу за 19000 наверно огромная.кто теперь работать то будет?
brandfa 23 июля 2018 | 07:45
xrmosom: да мало ли извращенцев в стране? У них же в качестве бонуса идёт возможность безнаказанных пыток.
omichka 23 июля 2018 | 07:46
xrmosom:
Как отстранили, так и пристранят. Не уволили же.
Выключать будут регистраторы. Ну, вроде как на горшках сидят.