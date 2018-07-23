По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто. Как сообщил телеканал Си-ти-ви, инцидент произошел в восточной части этого канадского мегаполиса.

Очевидцы утверждают, что слышали множественные выстрелы. Подробности происшествия пока не известны.