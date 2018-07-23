По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто
По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто. Как сообщил телеканал Си-ти-ви, инцидент произошел в восточной части этого канадского мегаполиса.
Очевидцы утверждают, что слышали множественные выстрелы. Подробности происшествия пока не известны.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sniper777 23 июля 2018 | 07:23
Сезон забоя мяса в разгаре: - прилавки магазинов должны ломиться от свежезабитого мясца!!!))))
in_cat_we_trust 23 июля 2018 | 07:58
sniper777: вы про российские антисанкции?
semen2026 23 июля 2018 | 07:45
вот 8 из 17-ти уже отстранили от работы в ярославской колонии!)))
in_cat_we_trust 23 июля 2018 | 08:01
semen2026: По меньшей мере