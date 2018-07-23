Японии выразила протест РФ в связи с конфискацией службами безопасности телефонов у японских чиновников и журналистов
Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов. Инцидент имел место во время посещения японцами южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, это неприемлемо. Российской стороне выражен протест. Япония требует скорейшего возвращения конфискованных вещей.
Комментарии10
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semen2026 23 июля 2018 | 07:24
пукинские смешарики отжали телефоны у японцев... рос_гопота!)))
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 07:49
semen2026:
гбшники бедные - а вот интересно - они иероглифы знают, чтобы этими телефонами пользоваться, или хакеры им перешивать на феню будут ?
in_cat_we_trust 23 июля 2018 | 07:50
semen2026: чичваркинские телефоны уже устарели, вот и пришлось обновить
askol2016 23 июля 2018 | 07:26
Спокойно, это ограбление!..
greeg1 23 июля 2018 | 07:29
Япония должна понимать, что это обычное поведение Кремля, чтобы обратить на себя внимание. Сначала он треснет портфелем по голове или дёрнет за косички. Только так по его мнению можно достигнуть полноценной дружбы и доброжелательных отношений. Так воспитан путинизм на заре своей молодости, в самый разгар холодной войны.
ka_mate 23 июля 2018 | 07:31
Ну просто им дизайн телефонов понравился ,решили попользоваться.
davi__koloradov 23 июля 2018 | 07:32
путирашка - тупое, замшелое позорище 21го века.
seryj_wolk 23 июля 2018 | 07:38
А как рфики заботятся о соблюдении прав человека! Правда не у себя, а за границей. А у себя на гоп-стоп грабят туристов.
a_111111 23 июля 2018 | 07:42
Ну и нахрена они это сделали? Как там Лавров сказал?
andre_klimov 23 июля 2018 | 07:58
a_111111:
Что бы убедить японцев, что "народ и партия - едины", тьфу... - что необьяснимыми сточки зрения японца могут быть не только действия рыбаков, в порту угнавших грузовик, но и представителей российской власти. То есть - это не единичный случай, а, практически, народный обычай.