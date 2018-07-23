Японии выразила протест РФ в связи с конфискацией службами безопасности телефонов у японских чиновников и журналистов

Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов. Инцидент имел место во время посещения японцами южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, это неприемлемо. Российской стороне выражен протест. Япония требует скорейшего возвращения конфискованных вещей.