Сегодня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас встретится в Берлине со своим британским коллегой Джереми Хантом.

На повестке дня официального визита главы МИД Великобритании в ФРГ — европейские и международные темы.

С наибольшей вероятностью можно исходить из того, что Маас и Хант обсудят совместную внешнеполитическую стратегию Германии и Великобритании по отношению к США. После двусмысленных заявлений американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО в конце июня был создан повод для тесного внешнеполитического сотрудничества стран Евросоюза и Великобритании, несмотря на прежнюю превалирующую ориентацию Лондона на Вашингтон.

Хайко Маас наверняка собирается проинформировать Джереми Ханта о проекте мер по созданию правовой определенности в Германии в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Документ был принят 18 июля и еще не прошел ратификацию в правительстве ФРГ. В проекте подчеркивается, что до окончательного выхода Великобритании из ЕС 31 декабря 2020 года эта страна и в Германии будет официально считаться членом Евросоюза.

Кроме того, в проекте отмечается особое правило для британцев, которые до окончания этого срока смогут сохранять свою государственную принадлежность при получении гражданства Германии. После референдума о выходе Великобритании из ЕС значительно увеличилось количество заявлений британцев на получение гражданства ФРГ.

Во время переговоров Хайко Маас и Джереми Хант наверняка коснутся предложений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «брекзиту», внесенных накануне. Они содержат уступки Евросоюзу и ранее привели к отставке нескольких министров британского правительства, в том числе и предшественника Ханта Бориса Джонсона.