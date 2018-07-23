В Пермском краевом суде сегодня начинается процесс по первому в России делу о публичном отрицании Холокоста
На заседании определят порядок рассмотрения дела и решится, будут ли участвовать в этом суде присяжные.
Уголовное дело в отношении журналиста и в недавнем прошлом университетского доцента Романа Юшкова было возбуждено около года назад по статьям о «реабилитации нацизма» и «возбуждении ненависти». Поводом стал перепост одной из публикации в социальных сетях, где холокост был назван «мошенничеством», а история с 6 миллионами еврейских жертв немецкого нацизма –«растиражированной на Западе мифологией». Первоначально заявителем по делу стал в прошлом житель Перми, а теперь гражданин Израиля Владимир Клейнер, затем к нему присоединились и другие. Далее дело пошло через местный центр «Э».
Назначенные следствием эксперты дали заключение о том, что Юшков в своих записях и комментариях отрицал факты, установленные в ходе Нюрнбергского процесса. Два из шести томов дела представляют собой запрошенную следователем из Госархива и подшитую к делу полную копию нюрнбергского приговора.
Сегодняшнее заседание по уголовному делу будет закрытым для прессы и слушателей.
Комментарии6
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andre_klimov 23 июля 2018 | 07:13
А почему - закрытым? И хотелось бы, что бы был суд присяжных. Суд должен стать проверкой отношения современного российского общества к нацизму, его преступлениям и к Нюрнбергскому процессу.
arye_11 23 июля 2018 | 07:17
andre_klimov:
До боли знакома картина.
Если слышится особо гнусный юдофобский вой, то всегда ищи рядом перекрасившегося еврея, которым именно таким образом выторговывает себе право быть русее русских( германее германцев, иранее иранцев и т. да.)
alexey65 23 июля 2018 | 07:50
andre_klimov: При чем здесь отношение к нацизму и право любого человека на свое мнение по тому или иному историческому факту?
bradis 23 июля 2018 | 07:21
Офигеть!
symphony 23 июля 2018 | 07:32
Совершенно непонятное явление. Мне, кажется, в таком случаи нужны психиатры.
melnikov_ivan_85 23 июля 2018 | 07:37
Бред какой-то. Отрицать любые факты, в том числе исторические – это право любого человека. По крайней мере так должно быть в любом действительно свободном обществе. Я понимаю, что Россия не из этих, но всё же.