В Пермском краевом суде сегодня начинается процесс по первому в России делу о публичном отрицании Холокоста

На заседании определят порядок рассмотрения дела и решится, будут ли участвовать в этом суде присяжные.

Уголовное дело в отношении журналиста и в недавнем прошлом университетского доцента Романа Юшкова было возбуждено около года назад по статьям о «реабилитации нацизма» и «возбуждении ненависти». Поводом стал перепост одной из публикации в социальных сетях, где холокост был назван «мошенничеством», а история с 6 миллионами еврейских жертв немецкого нацизма –«растиражированной на Западе мифологией». Первоначально заявителем по делу стал в прошлом житель Перми, а теперь гражданин Израиля Владимир Клейнер, затем к нему присоединились и другие. Далее дело пошло через местный центр «Э».

Назначенные следствием эксперты дали заключение о том, что Юшков в своих записях и комментариях отрицал факты, установленные в ходе Нюрнбергского процесса. Два из шести томов дела представляют собой запрошенную следователем из Госархива и подшитую к делу полную копию нюрнбергского приговора.

Сегодняшнее заседание по уголовному делу будет закрытым для прессы и слушателей.