Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО
Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 74-летний Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Речь идет о технологиях, применяющихся в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Также, по данным издания, дело о госизмене может в скором времени привести к изменению статуса ЦНИИмаша.
Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред ОНК Ева Меркачева.
Ева Меркачева добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене.
Комментарии3
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semen2026 23 июля 2018 | 07:17
таперича нато всех лилипутов покорит и заставит работать...беда!)))
sniper777 23 июля 2018 | 07:26
Сжечь в топке вместе с его змеёнышами до пятого колена. У либерастов изменить родине за счастье - вот поэтому эту пидарасню народ ненавидит!
ostapbey 23 июля 2018 | 07:59
sniper777: федерасты начнут и за анекдоты сажать?
Или кто нибудь на заборе напишет государственную тайну?
Даже??