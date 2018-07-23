Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 74-летний Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Речь идет о технологиях, применяющихся в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Также, по данным издания, дело о госизмене может в скором времени привести к изменению статуса ЦНИИмаша.

Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред ОНК Ева Меркачева.

Ева Меркачева добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене.