17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий. Как сообщил «Эху» уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, они идентифицированы по видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ним будут приниматься решения о дальнейшей работе в ФСИН и по привлечению к уголовной ответственности. Резонансное видео было опубликовано «Новой газетой».

Совет по правам человека сегодня посетит ИК-1 в Ярославской области в связи с видео, на котором избивают заключенного.

Пытки в российских колониях это распространённое и обыденное явление. Об этом «Эху» ранее рассказала основатель движения «Русь Сидящая» Ольга Романова.

По словам Романовой, практика пыток настолько широка, что сотрудники колоний даже фиксируют их на камеры.

Расследование «Новой газеты» и представленная видеозапись о пытках в ИК-1 Ярославской области говорят о проблемах в этой колонии. Об этом в интервью «Эху» сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Москалькова добавила, что пока нет причин говорить о структурных проблемах внутри российской исправительной системы.