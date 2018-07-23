17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий
17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий. Как сообщил «Эху» уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, они идентифицированы по видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ним будут приниматься решения о дальнейшей работе в ФСИН и по привлечению к уголовной ответственности. Резонансное видео было опубликовано «Новой газетой».
Совет по правам человека сегодня посетит ИК-1 в Ярославской области в связи с видео, на котором избивают заключенного.
Пытки в российских колониях это распространённое и обыденное явление. Об этом «Эху» ранее рассказала основатель движения «Русь Сидящая» Ольга Романова.
По словам Романовой, практика пыток настолько широка, что сотрудники колоний даже фиксируют их на камеры.
Расследование «Новой газеты» и представленная видеозапись о пытках в ИК-1 Ярославской области говорят о проблемах в этой колонии. Об этом в интервью «Эху» сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Москалькова добавила, что пока нет причин говорить о структурных проблемах внутри российской исправительной системы.
Комментарии10
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semen2026 23 июля 2018 | 07:14
такие кадры теряем...!))) дядя вова мы с тобой!)
poster6996 23 июля 2018 | 07:18
Таких зверьков на цепи сажать нужно. И фото всех, с фамилиями, для памяти народной.
semen2026 23 июля 2018 | 07:20
никаких проблем... там уже очередь на вакантные места, из таких же дебилов!)))
sva1 23 июля 2018 | 07:21
"Москалькова добавила, что пока нет причин говорить о структурных проблемах внутри российской исправительной системы." - она законченная дура или сволочь. Или два в одном.
sim 23 июля 2018 | 07:25
sva1: Вертухай на посту правозащитника - это полнейшая и осознанная дискредитация этого вида деятельности.
sergei_tn 23 июля 2018 | 07:23
И теперь их страшно накажут - УВОЛЯТ. То есть сделают равными нам.
bradis 23 июля 2018 | 07:23
"Нет причин говорить о структурных проблемах внутри российской исправительной системы." Ну да. Все проблемы не структурные, мелкие, можно сказать еле заметные..
mikescholar 23 июля 2018 | 07:30
а что, разве в УК нет статьи, предусматривающей наказание - удары по пяткам?
mumaras 23 июля 2018 | 07:47
А что с теми проверяющих что не нашли превышение год назад? Или у них тогда тоже "не было причин говорить..."
ufalo 23 июля 2018 | 08:02
Отстранили?! От слова стоят в стороне. Сегодня вернуться. Иначе нельзя, они же действовали по правилам.