В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон, штат Невада, погиб один человек. Еще один пострадал. Как передает Fox News, 48-летний местный житель пришел на службу, на которую собрались около 50 человек и начал стрелять. Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой. Позднее он сдался полиции. Мотивы его поступка пока не известны.