В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию России. Об этом сообщил глава киберкомандования генерал Пол Накасоне. По его словам, создание группы укладывается в то, чем разведсообщество США занимается с 2016-2017 годов.

Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.