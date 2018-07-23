В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию России
В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию России. Об этом сообщил глава киберкомандования генерал Пол Накасоне. По его словам, создание группы укладывается в то, чем разведсообщество США занимается с 2016-2017 годов.
Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.
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