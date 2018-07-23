Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО
Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 74-летний сотрудник института арестован по делу о госизмене. По сведениям издания, расследование может привести к изменению статуса ЦНИИмаша. Уволившийся сотрудник «Роскосмоса»Дмитрий Пайсон фигурирует в деле как свидетель.
Комментарии3
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poluputing 23 июля 2018 | 07:02
передал сведения о мифичности показанного мультика? Вот как теперь натовцам докажешь что "ихунасесть"?
ihor_syvoryj 23 июля 2018 | 07:02
Дайте, угадаю страну.
О! Точно! Германия!!! Страна НАТО.
Им секрет производства модернизированной ракеты ФАУ-2 очень интересен.
В смысле - сколько же можно юзать конструкцию Вернера фон Брауна, да ещё и гордиться этим.
gregor 23 июля 2018 | 07:09
Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО
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Он .... шёпотом проговорил , что сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению .