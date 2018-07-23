17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий
17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий. Как сообщил «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, они идентифицированы по видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ним будут приниматься решения о дальнейшей работе в ФСИН и по привлечению к уголовной ответственности. Резонансное видео было опубликовано «Новой газетой».
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poluputing 23 июля 2018 | 06:59
россиянские нравы во всей красе, 17 на одного, причём зафиксированного.