17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий. Как сообщил «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, они идентифицированы по видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ним будут приниматься решения о дальнейшей работе в ФСИН и по привлечению к уголовной ответственности. Резонансное видео было опубликовано «Новой газетой».