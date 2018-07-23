Израильтяне требуют прав на суррогатное материнство для геев. Как передает ВВС, десятки тысяч активистов в Тель-Авиве и в Иерусалиме приняли участие в акциях протеста против закона, лишающего однополые пары и одиноких мужчин возможности завести детей.

Полиция задержала несколько человек. Это одна из самых массовых манифестаций в Израиле в последние годы.