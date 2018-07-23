Израильтяне требуют прав на суррогатное материнство для геев
Израильтяне требуют прав на суррогатное материнство для геев. Как передает ВВС, десятки тысяч активистов в Тель-Авиве и в Иерусалиме приняли участие в акциях протеста против закона, лишающего однополые пары и одиноких мужчин возможности завести детей.
Полиция задержала несколько человек. Это одна из самых массовых манифестаций в Израиле в последние годы.
Комментарии3
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estamp 23 июля 2018 | 06:43
Израильтяне требуют прав на суррогатное материнство для геев.
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Хм! Израильтяне считают что надо дать право геям быть суррогатными матерями? Любопытнннько.
estamp 23 июля 2018 | 06:45
Израильтяне требуют прав на суррогатное материнство для геев.
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И наверное таки правильнее будет "Израильские геи требуют прав на суррогатное материнство.".
andre_klimov 23 июля 2018 | 06:57
estamp:
В данном случае просто работает левацко-стадный инстинкт. Не все левые - геи, но практически все геи исповедуют левые идеологии. А дальше - срабатывает "левая солидарность". К тому же учтите, что Израиль - просто рай для левых идиотов. Страну воссоздавали люди социалистическойсориентации - отсюда и явный левый перекос влево со всеми его издержками, вроде паразитирования отдельных социальных групп, "отрицательной дискриминации" и нетерпимости к людям, не дающим крикунам подавить в себе здравый смысл.