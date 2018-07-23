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05:10, 23 июля 2018

В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 14 человек и около 60 пострадали.

Это данные МВД Афганистана. По словам очевидцев, террорист-смертник подорвал себя у входа в аэропорт незадолго до  прибытия в Кабул первого вице-президента страны Абдул Рашид Дустума. Сам вице-президент не пострадал. Reuters сообщает, что ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ.

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ramen 23 июля 2018 | 05:56

"...Бой гремел в окрестностях Кабула..."
(группа "Каскад" - переделка "Баксанской")

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