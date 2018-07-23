В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 14 человек и около 60 пострадали.

Это данные МВД Афганистана. По словам очевидцев, террорист-смертник подорвал себя у входа в аэропорт незадолго до прибытия в Кабул первого вице-президента страны Абдул Рашид Дустума. Сам вице-президент не пострадал. Reuters сообщает, что ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ.