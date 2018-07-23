В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию России.
Об этом сообщил глава киберкомандования генерал Пол Накасоне. По его словам, создание группы укладывается в то, чем разведсообщество США занимается с 2016-2017 годов. Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.
Комментарии6
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serg4422 23 июля 2018 | 05:28
пиндосов уже ничто не спасет.
nepeanois 23 июля 2018 | 05:42
serg4422: всему миру скоро пуздец?
serg4422 23 июля 2018 | 05:58
nepeanois: только пиндосам.
rus 23 июля 2018 | 05:46
Перед Путиным нет преград!
davi__koloradov 23 июля 2018 | 05:50
путирашку вые... поимеют и высушат.
koshkaedu 23 июля 2018 | 05:56
Во главе с Касперским?