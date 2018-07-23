В Москве сегодня пройдут еще три суда над участниками группы Pussy Riot.
15 июля они выбежали в полицейской форме на поле в Лужниках во время финального матча ЧМ по футболу. На этот раз Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову обвиняют в незаконном ношении форменной одежды. Девушкам грозят штрафы от 1 до 1,5 тыс. рублей. 25 июля аналогичное заседание пройдёт в отношении Петра Верзилова. Ранее за грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях все четверо получили по 15 суток ареста. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на эти решения.
Комментарии7
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edyatel 23 июля 2018 | 05:40
А почему бы не квалифицировать эти действия как злостное нарушение общественного порядка по ст.213 ч.1
которая предусматривает до 5 лет лишения свободы?
Что за правовая трусость?
Тем более они уже судимы.
magnus_z 23 июля 2018 | 06:00
edyatel: И вам того же - вдвойне! :-)
koshkaedu 23 июля 2018 | 05:54
Дело-то это явно политическое. А футбол - вне политики. Вот дилемма.
epynda 23 июля 2018 | 06:06
" С большой долей вероятности" полицейская форма, в которую они были облачены, использовалась неоднократно, для совершения самых различных преступлений...Почему бы не проверить этих "пусек", в причастности к многочисленным нераскрытым преступлениям, связанным с применением формы правоохранительных органов.....???
putin_frend 23 июля 2018 | 06:14
epynda: вот такое гуано в 37 и визжало - расстрелять как бешеных собак... всяческого вам дерьма в жизни.
fazer22 23 июля 2018 | 06:19
epynda: Таким козлам как ты можно только пожелать быстротечной меланомы.
kochar 23 июля 2018 | 06:25
Спектакль для плебеев.
В колониях избивают заключённых и никого не сажают, а тут ну прям правовое государство.