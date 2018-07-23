17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий.
Как сообщил ИФ уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, они идентифицированы по видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ним будут приниматься решения о дальнейшей работе в ФСИН и по привлечению к уголовной ответственности. Резонансное видео было опубликовано «Новой газетой».
Комментарии4
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edyatel 23 июля 2018 | 05:33
Да распустите вы все колонии, и обходитесь лишь общественным порицанием преступников раз не хотите жёстких наказаний.
Представляете сколько производительных сил освободится в стране и не надо будет увеличивать пенсионный
возраст.
Пусть каждый занимается самовоспитанием.
andreyfilippov 23 июля 2018 | 06:08
Меня больше интересует судьба тех следователей (и их начальников), которые не увидели оснований для возбуждения дела год назад.
kochar 23 июля 2018 | 06:22
andreyfilippov: Мне плевать на их судьбы,они выкрутятся.А меня больше интересует не будет ли хуже избиенным.
xuato 23 июля 2018 | 06:11
Груповуха, а следователи говорили что не за что зацепится.