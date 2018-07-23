Мужчина, управлявший перевернувшейся под Астраханью лодкой с детьми, задержан.

Как сообщили ИФ в региональном управлении СК, он был под воздействием наркотиков. По версии следствия, накануне вечером местный житель 1991 года рождения катал на реке Бузан девятерых детей. Лодка оказалась перегруженной и перевернулась. Трое детей утонули. Остальных потерпевших удалось спасти. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.