Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник вправоохранительных органах. 74-летний сотрудник института арестован по делу о госизмене. По сведениям издания, расследование может привести к изменению статуса ЦНИИмаша. Уволившийся сотрудник «Роскосмоса»Дмитрий Пайсон фигурирует в деле как свидетель.