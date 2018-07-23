Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник вправоохранительных органах. 74-летний сотрудник института арестован по делу о госизмене. По сведениям издания, расследование может привести к изменению статуса ЦНИИмаша. Уволившийся сотрудник «Роскосмоса»Дмитрий Пайсон фигурирует в деле как свидетель.
Комментарии4
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dr_nemos 23 июля 2018 | 05:39
Этот "враг" сообщил НАТО о том что гиперзвукового оружия в россии не существует.
Впрочем практика поиска "шпионов" проста - берется ключевое слово, ищется соответствующая статья в научных журналах и...вуаля, дело сшито. А там новые звездочки, цацки, денежки,
apontiy 23 июля 2018 | 05:43
Он назвал имя автора мультфильмов серии "Ну, Трамп, погоди!"
ramen 23 июля 2018 | 06:09
Нашли страшного шпиЁна - 74 летнего деда...
ПОЗОРИЩЕ!
putin_frend 23 июля 2018 | 06:10
папанов: японьский шпиён...