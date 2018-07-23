ВЭБ планирует инвестировать в создание порядка 40 продовольственных хабов.

Они будут предназначены для хранения и транспортировки скоропортящихся товаров по всей России. Как сообщил РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский, в дальнейшем на их базе будет создана онлайн-платформа для дистанционной торговли и мониторинга рынка. Хабы будут принимать, хранить и реализовывать мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, морскую продукцию. Сеть будет включать в себя 10 федеральных и до 30 региональных оптово-распределительных центров. Цехомский пояснил, что это проект предусматривает использование частного капитала и Внешэкономбанк прорабатывает возможность выступить соинвестором и кредитором.