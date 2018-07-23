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04:07, 23 июля 2018

Арестованную в США Марию Бутину финансировал миллиардер Константин Николаев.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с показаниями Бутиной, которые она дала следователям. Константин Николаев – совладелец одной из крупнейших в России железнодорожных компаний Globaltrans и, по данным WP, входит в совет директоров и является основным инвестором энергетической компании American Ethane. Во время визита Трампа в Китай эта компания заключила сделку с китайскими партнёрами на 26 млрд евро. Кроме того, он инвестирует в ряд проектов в Силиконовой долине. По данным РБК, Николаев также является одним из соучредителей московской школы менеджмента «Сколково». В апреле Бутина рассказала сенатскому комитету по  разведке, что Николаев спонсировал российскую организацию «Право на оружие», куда она входит как член правления. В  США Бутину обвиняют в сговоре и ведении деятельности в интересах иностранного государства без регистрации в американском минюсте.

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