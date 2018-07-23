Британские следователи показали ключевым свидетелям фото подозреваемого в отравлении Скрипалей.

Как пишет «Дейли мейл», полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух мужчин, попавших в объективы камер наружного наблюдения. Подозреваемые прилетели в Великобританию и вскоре вернулись в Россию. Самих фотографий подозреваемых издание не публикует.