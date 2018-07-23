Британские следователи показали ключевым свидетелям фото подозреваемого в отравлении Скрипалей.
Как пишет «Дейли мейл», полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух мужчин, попавших в объективы камер наружного наблюдения. Подозреваемые прилетели в Великобританию и вскоре вернулись в Россию. Самих фотографий подозреваемых издание не публикует.
Комментарии1
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dyme179 23 июля 2018 | 04:18
Курочка по зернышку.., с миру по ниточке.., тише едешь - дальше будешь.
Короче, спешка важна только при ловле блох.