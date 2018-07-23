Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник вправоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 74-летний Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Речь идет о технологиях, применяющихся в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Также, по данным издания, дело о госизмене может в скором времени привести к изменению статуса ЦНИИмаша.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт