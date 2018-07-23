Закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии, затронет каждого пятого заключенного в России.

Об этом МК сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в общей сложности на свободу выйдут 100 тысяч человек. Сейчас в российских колониях отбывают наказание 488 тысяч осужденных. Замглавы ФСИН добавил, что закон не коснется тех, кто отбывает наказание в колониях строгого режима, и осужденных пожизненно.