Закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии, затронет каждого пятого заключенного в России.
Об этом МК сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в общей сложности на свободу выйдут 100 тысяч человек. Сейчас в российских колониях отбывают наказание 488 тысяч осужденных. Замглавы ФСИН добавил, что закон не коснется тех, кто отбывает наказание в колониях строгого режима, и осужденных пожизненно.
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