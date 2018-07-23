Одной из групп сирийской НПО «Белые каски» не удалось эвакуироваться из Сирии.
Как передает Франс Пресс со ссылкой на источник в канадском правительстве, сирийские правозащитники не смогли добраться до границы пока она была открыта. Сейчас эта группа находится на сирийской территории и удастся ли провести повторную эвакуацию, пока неясно. Ранее израильские власти эвакуировали из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов «Белых касок» с семьями. На территорию Иордании, по сведениям ФРАНС-ПРЕСС, перевезены 422 человека.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт