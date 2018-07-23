Дональд Трамп снова назвал выдумкой историю о вмешательстве России в выборы.

У себя в Твиттере президент США пишет: «Выходит, Барак Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари Клинтон!».