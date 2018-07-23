Дональд Трамп снова назвал выдумкой историю о вмешательстве России в выборы.
У себя в Твиттере президент США пишет: «Выходит, Барак Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари Клинтон!».
Комментарии1
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john_connor 23 июля 2018 | 03:50
Они похожи Трамп и Путин - балаболят что попало -
(хотя флюгер этот Трамп - Путин клялся Трампу что "нас-там-нет")
"Барак Обама знал" "он считал, что победит жуликоватая Хиллари Клинтон!"
Нечего на зеркало пенять - если рожа крива...
Два долбо*** ...