Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, прошел допрос на полиграфе.

По сведениям «Росбалта», изначально Бахаев отказывался от допроса, но передумал после того, как «пару раз» попал в штрафной изолятор. В июне адвокат Роза Магомедова рассказала, что с осужденными за убийство Немцова проводят новые следственные действия. По данным «Росбалта», СК и ФСБ хотят установить заказчика и найти оружие, из которого убили политика. Всем осужденным предложили пройти процедуру на полиграфе. Всего по делу осуждены пять человек.