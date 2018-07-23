Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, прошел допрос на полиграфе.
По сведениям «Росбалта», изначально Бахаев отказывался от допроса, но передумал после того, как «пару раз» попал в штрафной изолятор. В июне адвокат Роза Магомедова рассказала, что с осужденными за убийство Немцова проводят новые следственные действия. По данным «Росбалта», СК и ФСБ хотят установить заказчика и найти оружие, из которого убили политика. Всем осужденным предложили пройти процедуру на полиграфе. Всего по делу осуждены пять человек.
Комментарии1
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kochar 23 июля 2018 | 04:33
Эта сериал никогда не закончится.
Спектакль для одного актёра и пяти массовщиков.