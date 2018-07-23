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03:08, 23 июля 2018

Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, прошел допрос на полиграфе.

По сведениям «Росбалта», изначально Бахаев отказывался от допроса, но передумал после того, как «пару раз» попал в штрафной изолятор. В июне адвокат Роза Магомедова рассказала, что с осужденными за убийство Немцова проводят новые следственные действия. По данным «Росбалта», СК  и ФСБ хотят установить заказчика и найти оружие, из которого убили политика. Всем осужденным предложили пройти процедуру на полиграфе. Всего по делу осуждены пять человек.

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kochar 23 июля 2018 | 04:33

Эта сериал никогда не закончится.
Спектакль для одного актёра и пяти массовщиков.

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