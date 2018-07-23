Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник вправоохранительных органах. 74-летний сотрудник института арестован по делу о госизмене. По сведениям издания, расследование может привести к изменению статуса ЦНИИмаша. Уволившийся сотрудник «Роскосмоса»Дмитрий Пайсон фигурирует в деле как свидетель.
Комментарии2
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andre5 23 июля 2018 | 03:35
Почему Кудрявцев не уехал в цивилизованный мир своевременно?
koshkaedu 23 июля 2018 | 03:42
Эстония - к бабке не ходи. Она сейчас лидер по производству гиперзвукового
оружия в НАТО и чуть-чуть отстаёт от России. Вот и вербует неустойчивые
элементы. За двадцать сребреников. Предатели!