В одной из квартир дома на Симоновском валу двое мужчин, возможно, захватили в заложники детей.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место выехал наряд полиции и сотрудники других оперативных служб.
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Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место выехал наряд полиции и сотрудники других оперативных служб.
Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось. Потому что в нормальных странах граждане не любят, когда президент ведет себя так, как будто только что вернулся из длительной эмиграции…
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