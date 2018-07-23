Посол США в России Джон Хантсман не будет подавать в отставку.

Уйти с должности после саммита в Хельсинки его призывал американский журналист Роберт Герке. Как пояснил Хантсман в статье для «Солт-Лейк трибюн», он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему остаться на посту посла в Москве. Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными» — сказал Хантсман.