Посол США в России Джон Хантсман не будет подавать в отставку.
Уйти с должности после саммита в Хельсинки его призывал американский журналист Роберт Герке. Как пояснил Хантсман в статье для «Солт-Лейк трибюн», он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему остаться на посту посла в Москве. Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными» — сказал Хантсман.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ed81 23 июля 2018 | 02:58
А чем он провинился?