Ведущий «Фокс ньюс» Крис Уоллес после интервью с  Владимиром Путиным отправился в Россию.

В интервью Нью-Йорк таймс" он сказал, что вместе с женой посетил Москву и Санкт-Петербург. «Я почти не колебался», — заявил 70-летний ветеран американского телевидения. По словам ведущего, на улицах обоих российских столиц его узнавали в лицо, благодаря трансляции интервью по российскому телевидению. Уоллес утверждает, что добивался этого интервью несколько месяцев. «Добро» из Кремля поступило после официального объявления о саммите Россия — США в Хельсинки. Единственное условие российской стороны заключалось в том, что «Фокс ньюс» должен был показать интервью в эфире целиком.