Ведущий «Фокс ньюс» Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным отправился в Россию.
В интервью Нью-Йорк таймс" он сказал, что вместе с женой посетил Москву и Санкт-Петербург. «Я почти не колебался», — заявил 70-летний ветеран американского телевидения. По словам ведущего, на улицах обоих российских столиц его узнавали в лицо, благодаря трансляции интервью по российскому телевидению. Уоллес утверждает, что добивался этого интервью несколько месяцев. «Добро» из Кремля поступило после официального объявления о саммите Россия — США в Хельсинки. Единственное условие российской стороны заключалось в том, что «Фокс ньюс» должен был показать интервью в эфире целиком.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ed81 23 июля 2018 | 02:54
полетел за трудом заработанными ...
salut__521 23 июля 2018 | 02:54
Фюрер, получается, несколько месяцев готовился к интервью, чтобы побрехать пошлую брехню в сотый раз? Ну дела...