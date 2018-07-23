В  Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию России.

Об этом сообщил глава киберкомандования генерал Пол Накасоне. По его словам, создание группы укладывается в то, что, развсообщество США занимается с 2016-2017 годов. Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.