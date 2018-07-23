Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании второго сотрудника ярославской колонии №1.

Как говорится на странице фонда в фейсбуке, Алексей Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова. По данным Фонда, накануне был задержан еще один сотрудник колонии — Максим Яблоков. Он также принимал участие в пытках заключенного. Впрочем, в СК утверждают, что эта информация не соответствует действительности.