17 сотрудников ярославской ИК-1 отстранены от исполнения должностных полномочий.
Как сообщил ИФ уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, они идентифицированы по видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ним будут приниматься решения о дальнейшей работе в ФСИН и по привлечению к уголовной ответственности. Резонансное видео было опубликовано «Новой газетой».
Комментарии1
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gwon 23 июля 2018 | 02:23
Там надо арестовывать всех. Достаточно посмотреть на эту "комнату для воспитательной работы" чтоб сразу понять, что это пыточная - окна под потолком, стол посреди комнаты, нет ни одного стула.