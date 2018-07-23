Мужчина, управлявший перевернувшейся под Астраханью лодкой с детьми, был под воздействием наркотиков.

По версии следствия, накануне вечером он решил покатать по реке Бузан девятерых детей, трое из которых погибли. Местный житель 1991 года рождения взял у знакомого лодку, чтобы переправиться на

противоположный берег. Перегруженная лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых потерпевших удалось спасти. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.