Нацассамблея Кубы утвердила проект новой конституции страны.

Один из центральных принципов — о социалистическом характере государства и руководящей роли Компартии в жизни общества — в новой конституции останется неизменным. Новая кубинская конституция вводит пост президента с девятилетним сроком пребывания на посту, а также признает за гражданами страны право на частную собственность.В обновленную конституцию был включен запрет на дискриминацию по гендерным признакам. С 13 августа по 15 ноября проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Затем он вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на референдум. Как ожидается, голосование состоится до конца нынешнего года.