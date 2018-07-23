Дональд Трамп приедет на саммит G20 в Аргентине.
Об этом сообщил Министр финансов США Стивен Мнучин. Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ранее о возможности встречи с Трампом на саммите G20 заявил и президент России Владимир Путин.
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Об этом сообщил Министр финансов США Стивен Мнучин. Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ранее о возможности встречи с Трампом на саммите G20 заявил и президент России Владимир Путин.
Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось. Потому что в нормальных странах граждане не любят, когда президент ведет себя так, как будто только что вернулся из длительной эмиграции…
Комментарии2
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bervalano 23 июля 2018 | 01:55
А Путин?
com30 23 июля 2018 | 02:14
Путин, опять приедет позже всех, посидит одиноко как изгой в углу и уедет раньше всех?
Или есть надежа посидеть в углу для неадекватных, вместе с Трампом?