В ярославской колонии, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина. По его словам, все отстраненные сотрудники — местные жители. Ранее «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного. Десятиминутный ролик был записан видеорегистратором, которые обязаны носить сотрудники ФСИН.