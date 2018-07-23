В ярославской колонии, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина. По его словам, все отстраненные сотрудники — местные жители. Ранее «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного. Десятиминутный ролик был записан видеорегистратором, которые обязаны носить сотрудники ФСИН.
Комментарии1
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xutinpuy 23 июля 2018 | 01:49
В народные депутаты от Единой России упырей!
Там им самое место!!