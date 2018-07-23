В Москве сегодня пройдут три суда над участниками группы Pussy Riot.
15 июля они выбежали в полицейской форме на поле в Лужниках во время финального матча ЧМ по футболу. Сегодня рассмотрят административные материалы на Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову. Им вменяется незаконное ношение форменной одежды. Эта статья предусматривает штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей. 25 июля аналогичное заседание пройдёт в отношении Петра Верзилова. Ранее за грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях все четверо получили по 15 суток ареста. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на эти решения.
Комментарии2
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vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 01:33
Надеюсь присудят Грэмми, пару Оскаров, золотой граммофон , до кучи звания народных и заслуженных артистов. Или в Нашей стране хотят бездарно разбрасываться талантами и гениями?
drgonish 23 июля 2018 | 01:40
Они еще и жалуются! Мало видать.
Дайте им в руке по швабре, пусть делом займутся. В конце концов, труд сделал из обезьяны человека.